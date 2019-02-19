Alanya'da korkutan kaza! 3 yaralı

Mehmet AL

KAZA dün öğle saatlerinde, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.E.T.(16) idaresindeki 27 V 7382 plakalı motosiklet, Migros Market Kavşağı’nda Murat B., idaresindeki 06 GE 3747 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ş.T.E ve motosiklette yolcu olan 21 yaşındaki ağabeyi Çetin Terlemez ve 20 yaşındaki arkadaşı Sami Ünal yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.