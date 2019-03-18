Alanya'da korkutan kaza: 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralı!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Belfü D.O'nun kullandığı 07 NCC 26 plakalı otomobil ile 14 yaşındaki A.C. adlı gencin kullandığı 07 HZS 50 plakalı motosiklet Menderes Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza sonrası otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.C. asfalt zemine düşerek yaralandı. A.C. vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil servisi ile Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 23:53