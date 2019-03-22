Alanya'da korkutan kaza! 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Alanya’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alanya'da korkutan kaza! 14 yaşındaki çocuk yaralandı
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Mehmet AL
OLAY, dün saat 16.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Rus vatandaşı Aleksandra S.’nin kullandığı P 827 CX 123 plakalı otomobil yol karşına geçmek isteyen Abdullah Y.’e (14) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdullah Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Abdullah Y. sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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