Alanya'da korkutan kaza: 1 yaralı

ÇEVREYOLU'NDAN Oba'ya doğru seyir halinde olan plastik boş sebze kasası yüklü olduğu öğrenilen hal kamyonu, çevreyoluna kontrolsüz giriş yapan lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra başarılı olamayan ve otomobile çarpan kamyon orta refüje çıkarak tel bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kadın ise çarpmanın etkisiyle yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken trafik akışı bir süre polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.