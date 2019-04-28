Alanya'da korkutan kaza: 1 yaralı

Alanya'da yeni Çevreyolu'nda bugün korkutan bir kaza meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Hal kamyonunun karıştığı kazada, otomobil sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da korkutan kaza: 1 yaralı
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ÇEVREYOLU'NDAN Oba'ya doğru seyir halinde olan plastik boş sebze kasası yüklü  olduğu öğrenilen hal kamyonu, çevreyoluna kontrolsüz giriş yapan lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra başarılı olamayan ve otomobile çarpan kamyon orta refüje çıkarak tel bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kadın ise çarpmanın etkisiyle yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken trafik akışı bir süre polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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