Alanya'da korkutan baca yangını

Alanya Güllerpınarı mahallesi Adliye sokağında balık restoranının bacasında çıkan yangın mahalle halkını korkuttu

Alanya'da korkutan baca yangını
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Güllerpınarı mahallesi Adliye sokağındaki Balık restoranının bacasında çıkan yangını farkeden vatandaşlar 112 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bacadaki yangını kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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