Alanya'da korkunç ölümlü kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Alanya'da korkunç bir kaza meydana geldi
ASAYİŞ 11.12.2019, 22:09 11.12.2019, 23:18
EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde İsa Küçülmez Caddesi üzerinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Gerçekleşen feci kaza sonucu motosiklet sürücülerinden birisi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Kerime Sönmez olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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