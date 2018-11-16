Alanya'da korkunç ölüm! Balkondan yan daireye geçmek isterken...

TOSMUR Mahallesi'nde bir sitenin 4. katında oturan Nurgül P., daire kapısını açamayınca komşusundan yardım etmek istedi. Nurgül P., kendi dairenin balkonundan geçerek kapıyı açabileceğini söyledi. Kendi balkonundan yan dairenin balkonuna geçmeye çalışan Nurgül P., bastığı mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Ağır yaralanan Nurgül P., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nurgül P.'nin evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Nurgül P.'nin cenazesi bugün Osmaniye Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 14:29