Alanya'da korkunç olay! Sabaha karşı inşaatta ölü bulundu

VÜCUDUNDA herhangi bir darp izi bulunmayan Fırat Solmaz'ın ağzından kan geldiği belirtildi. Esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dün gece Fırat Solmaz ile Dimçayı'nda eğlendiği tespit edilen Ramazan Y. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadını gözaltına aldı. Ramazan Y. ve iki kadının sorguları sürerken, Fırat Solmaz'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin bulunması için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.