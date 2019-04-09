Alanya'da korkunç olay! Genç kız canına kıymak istedi

Mehmet AL

OLAY, önceki gün saat 15.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki K. İ. T. isimli kız evde kimsenin olmadığı sırada çok sayıda antidepresan hapı içti. Eve ailesi kızlarının yerde baygın şekilde yattığı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, K. İ. T.’yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınarak midesi yıkanan K. İ. T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı