Alanya'da korkunç kazada can pazarı!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza dün akşam saat: 18:00 sıralarında meydana geldi. Kerim A.'nın kullandığı 07 NN 466 plakalı otomobil Alanya'dan Mahmutlar D-400 karayolu istikametine seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Ters dönen otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılan sürücü Kerim A., ambulansla Aladdin Keykubat Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 13:23