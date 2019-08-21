Alanya'da korkunç kaza! Otomobil kayaya çarptı: 1'i bebek 2 yaralı

Mehmet AL

KAZA, dün saat 12.45'de Alanya'nın Dere Mahallesi'nden Alanya İstkimetine gelirken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Erkuş idaresindeki 07 BVZ 64 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada yanında yolcu olarak bulunan eşi Esra Erkuş ve küçük bebek olan Gülvera yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.