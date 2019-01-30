Alanya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Mehmet AL

KAZA, dün saat 12.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi 77057. Sokak üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Taylant Ö.’nün (16) idaresindeki 07 NGY 92 plakalı motosiklet Recep Y.’nin kullandığı 07 HNB 66 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol savrulan Taylant Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Taylant Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.