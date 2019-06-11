Alanya'da korkunç kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! 12 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza gece 03.40 Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan belediye kavşağında meydana geldi. D-400 karayolu üzerinde Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde giden 34 LJ 1373 plakalı araç kırmızı ışıkta dururken arkadan gelen 34 BRJ 015 plakalı aracın çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kazayı görerek yardım etmek için duran 42 BBB 18 plakalı araçtan inen yayalara 07 EY 718 plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 34 LJ 1373 plakalı araçta bulunan Kerim Demir, Mehmet Işıker, Arailym Akbassova (Kazakistan) Aigerem Mazakova ,(Kazakistan) ve Aidana Akbassova, 34 BRJ 015 plakalı araçta bulunan Uğur Kaya, Özlem Nur Celebi ve Nurdane Zorlu, 42 BBB 018 plakalı araçtan inen Sinem Nur Dehri ve Gizem Dehri, 07 EY 783 plakalı araçta bulunan Onur Tepe ve Anastassia Sukgorukova olmak üzere kazada toplam yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Alanya'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 13:00