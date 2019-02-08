Mehmet AL
KAZA, dün öğle saatlerinde Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Zehra Tekin yönetimindeki plakalısız motosiklet, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murat Aydıncık'ın kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü Zehra Tekin ile 61 yaşındaki Annesi Cemile Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Alanya'da korkunç kaza! Anne ve kızı yaralandı
Alanya'da seyir halinde giden iş makinesine çarpan kadın motosiklet sürücüsü ve annesi yaralandı
Mehmet AL
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