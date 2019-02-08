Alanya'da korkunç kaza! Anne ve kızı yaralandı

Alanya'da seyir halinde giden iş makinesine çarpan kadın motosiklet sürücüsü ve annesi yaralandı

Alanya'da korkunç kaza! Anne ve kızı yaralandı
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Mehmet AL
KAZA, dün öğle saatlerinde Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Zehra Tekin yönetimindeki plakalısız motosiklet, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murat Aydıncık'ın  kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü Zehra Tekin ile 61 yaşındaki Annesi Cemile Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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