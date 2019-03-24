Alanya'da korkunç kaza! Anne ile kızı ağır yaralı

Alanya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza! Anne ile kızı ağır yaralı
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MEHMET AL

KAZA önceki gün saat 21.10 sıralarında Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana geldi. Stadyum  yönüne ilerleyen Durali Y.’in (39) idaresindeki 07 HPA 19 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Kemal K.’nin (39) kullandığı 07 HOC 95 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta yola savrulurken, sürücü Durali Y. ile yanında bulunan eşi Rukiye Y.(37) ve kızı Seda Y. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı aileyi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.  Durumları ağır Rukiye Y. ve kızı Seda Y. yoğun bakım ünitesinde Durali Y. ise normal olarak tedaviye alındı. Anne Rukiye Y. ve kızı Seda Y.’nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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