Alanya'da korkunç kaza: 1 ağır yaralı

Alanya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza: 1 ağır yaralı
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Mehmet AL

KAZA, önceki gün saat 15.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Recep B. A.’nın (34) idaresindeki 07 ERS 85 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Emin A.’nın (28) kullandığı 07 HRY 13 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç yola savrulurken sürücülerden Recep B. A., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Recep B. A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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