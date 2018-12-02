Alanya'da korkunç intihar

Alanya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, bir apartman dairesinin 6’ınci katındaki balkondan atlayarak intihar etti

Alanya'da korkunç intihar
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OLAY, dün saat 22.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın altıncı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 38 yaşındaki Seçil A. iddiaya göre, evde balkona çıkarak kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Sert zemine düşen Seçil A. ağır yaralandı. Olaya şahit olan çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Seçil A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.   Savcılık ve polis incelemesinin ardından Seçil A. cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi sonrası aile tarafından teslim alacak Seçil A.’nın cenazesi ikindi namazının ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 13:10
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