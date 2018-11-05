Alanya'da korkunç intihar! Başına dayadığı silahı ateşledi

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Adının Sedat Kartal olduğu öğrenilen 36 yaşındaki inşaat işçisi iddiaya göre bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Sedat Kartal, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve 112 acil servis ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatırken Sedat Kartal’ın ceseti, incelenmek üzere Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca Kartal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 12:26