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Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya’da elektrik işçisi 3 kişinin serada çalıştığı sırada 2 otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşle 1 kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı

Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya’da elektrik işçisi 3 kişinin serada çalıştığı sırada 2 otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşle 1 kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:21
Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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OLAY,  akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik işçisi Emrah Yüksel, Kerem Uzun serada çalıştığı sırada 2 otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı.  Açılan ateşle saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel, Kerem Uzun yaralanırken, saldırganlar otomobillerle hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaraları yaptığı ilk müdahalenin arından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Emrah Yüksel (23),  hayatını kaybederken,  Kerem Uzun’un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 05.11.2017 08:51
Anahtar Kelimeler:
AlanyaDemirtaş MahallesiCinayet
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