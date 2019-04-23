Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı!

Mehmet AL

KAZA, saat 14.30 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi 610. Cadde üzerinde meydana geldi. Veli Görkem Ö.(19) idaresindeki 07 NOZ 24 plakalı araç rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından bulunan ağaca ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Mehmet Gürkan A. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla Veli Görkem Ö.’yü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine Mehmet Gürkan A. ise Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 15:47