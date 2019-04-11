Alanya'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! 1 yaralı 

Mehmet AL

KAZA, dün saat 20.00 sıralarında Payallar Mahallesi Kale Sokak üzerine meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M.’nin idaresindeki 07 NP 035 plakalı kamyon henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Muhammed M.’i ambulansla ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Muhammed M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.