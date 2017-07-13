Alanya'da komandolu operasyon

Mehmet AL
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince Alanya İlçesi'nde Alanya Merkezli, Mahmutlar, Konaklı, Şanlıurfa ve Siverek İlçesinde bulunan Şüpheli şahıslara yapılan eş zamanlı operasyonda toplam: 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikof,7 adet uzun namlulu silah, 3 adet Tabanca, silahlara ait mermiler. cep telefonları, Bilgisayarlar ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 12 şüphelinin sorguları devam ediyor
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