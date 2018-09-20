Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi’nde ikamet eden 38 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ivane S, 14 yaşındaki üvey kızı V.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara maruz kalan V.K., durumu annesine bildirdi. Ivane K. hakkında eşi Elana K.’nın şikayeti üzerine “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan işlem yapıldı. Alanya 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ivane S. mahkemeye gelmeyince hakkında arama kararı çıkarıldı. Dava hakkında bilgi edinmek için Alanya Adliye Sarayı’na giden üvey baba, adliyede görevli polis memurlarınca gözaltına alındı. Ivane S., polis nezaretinde çıkarıldığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Alanya'da kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Alanya'da 14 yaşındaki kendisi gibi Gürcistan uyruklu üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen üvey baba, çıkarıldığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine konuldu
Mehmet AL