Alanya'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza dün Alanya-Antalya Karayolu üzerindeki Rubi Platinum Otel'in önünde gerçekleşti. Saat 11.00 sularında meydana gelen kazaya aşırı hız neden oldu. Antalya istikametinde hızla giden bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu ve takla atarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten aktı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.