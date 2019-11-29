Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs hastanede yakalandı
Alanya'da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli hastanede tedavi gördüğü sırada polis tarafından yakalandı.
ASAYİŞ 29.11.2019, 13:42 29.11.2019, 13:52
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Mehmet B.’nin (52) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Mehmet B.’i hastanenin göğüs hastalıkları polikliniğinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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