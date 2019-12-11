Alanya'da kendilerini 'sahte jandarma' olarak tanıtan şahıslara ceza yağdı!

Mehmet AL

ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İlker Ö. tutuklu bulunduğu Çorum L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katılırken, tutuksuz yargılanan İrfan O.'da Erciş Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda Segbis aracılığıyla avukatları ile hazır bulundu. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olay 2012 tarihinde sanıklar İlker Ö., ve İrfan O., ile birlikte hareket ederek kendilerini Jandarma İstihbarat görevlisi olarak tanıtıp şubeye gitmeleri gerektiğini söyledikten sonra mağdur M.A'ya kelepçe takıp bir araca bindirdiklerini, akabinde bir eve götürdükleri ve burada sanık İlker Ö'ün 'Şaban Gülten'i öldürdüğünü kabul etmesi ve bu suçtan kurtulması karşılığında katılandan para istediği, evde kaldığı süreç boyunca katılanın darp edildiği, katılanın arkadaşı olan tanık Mehmet Mustafa Y., ile irtibat kurarak sanıklara 90 bin TL para vermesini sağladığı katılana ayrıca 60 bin TL bir çeke zorla imza attırıp katılanı serbest bıraktıkları, katılanın kendisini evden götüren şahıslardan birini sanık İrfan olarak teşhis ettiği, yine tanık Mustafa Y'ın parayı teslim ettiği kişiyi tanık İrfan olarak teşhis ettiği, Yargıtay bozma ilamı uyarınca parayı teslim ettiği sırada tanık Mustafa'nın yanında bulunan tanık Turgay'a sanık İrfan ile ilgili teşhis işlemi yaptırıldığı, her ne kadar tanık sanığı parayı teslim alan kişiye benzetemediğini söylesde olayı üstünden yaklaşık 7 yıldır bir zaman geçmiş olması, sanığın suç tarihlerindeki fotoğraflarının temin edilememiş olması sebebi ile yakın tarihli fotoğrafları üzerinden Segbis aracılığı ile teşhis işlemi yapılmış olması karşısında tanığın net bir teşhis yapamamasının olağan olduğu, katılan ve tanık Mustafa'nın sanığı teşhisi karşısında tanık Turgay'ın net bir teşhis yapamamasına üstünlük tanınamayacağı, bu haliyle sanıkların atılı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri tespit edildi. Sanıklar son sözlerinde İlker Ö,'Olmayan bir suçun savunmasını yapmak zorundayım. Çok zor bir durum' sanık irfann bu şahısları tanımıyorum bu şahıslar beni tanımıyor Teşhis yapamadı beratimi talep ederim dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Çorum L. Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu sanık İlker Ö,'e Yağma suçundan 12 yıl ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl Toplam 18 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde hazır bulunan tutuksuz sanıklardan İrfan O.'ya yağma suçundan 12 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl toplam: 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.