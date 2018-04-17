Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede

Mehmet AL

ALANYA'DA 10 Nisan günü Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp,“ Banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın” dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde Asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim almak için gelen şüpheli Ahmet D. suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39), Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Tespit üzerine şüphelilerin peşine düşen polis, Antalya’nın Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Alanya'ya götürüldü. Alanya'da yakalanan Ahmet D. ve Aksu İlçesinde yakalanan diğer iki şüpheli Adnan N, Mustafa T, Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerinin Oba Mahallesi'nde aynı yönetmle yaşlı adamın 33 Bin euro parasını aldığı tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildiler.