Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede

Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadına seni FETÖ'den kurtaracağız diyerek 16 Bin euro parasını ve Oba'da yaşlı adamın 33 Bin euro parasını alan 3 dolandırıcı bugün adliye sevk edildi

Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede

Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadına seni FETÖ'den kurtaracağız diyerek 16 Bin euro parasını ve Oba'da yaşlı adamın 33 Bin euro parasını alan 3 dolandırıcı bugün adliye sevk edildi

17 Nisan 2018 Salı 11:41
Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede
banner404

Mehmet AL 
ALANYA'DA 10 Nisan günü Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp,“ Banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın” dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde Asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim almak için gelen şüpheli Ahmet D. suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39), Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Tespit üzerine şüphelilerin peşine düşen polis, Antalya’nın Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Alanya'ya götürüldü. Alanya'da yakalanan Ahmet D. ve Aksu İlçesinde yakalanan  diğer iki şüpheli Adnan N, Mustafa T, Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerinin Oba Mahallesi'nde aynı yönetmle yaşlı adamın 33 Bin euro parasını aldığı tespit edildi.
Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaFetöPolisAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa'da yayla dönüşü kaza
Gazipaşa'da yayla dönüşü kaza
Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim