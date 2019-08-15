Alanya'da kediyi jiletlediler: Yardıma ilk o koştu!

EDİNİLEN İlk bilgilere göre, Alanya'da kedilerin yaşam alanı olarak kullandığı kedi parkında bir kedi yaralı halde bulundu. Kedinin jiletle yaralandığı öğrenilirken olay yerinden geçen koltuk değnekli bir vatandaş kediye tentürdiyot ile ilk yardım uyguladı. Talihsiz küçük kediye yapılan vicdansız saldırıyı kimin ya da kimlerin yaptığı henüz bilinmiyor.