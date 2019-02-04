Alanya'da kaza üstüne kaza! 3 yaralı

ALANYA'NIN Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Gazipaşa istikametine giden Lütfi K.(61) kullandığı 33 E 2801 plakalı otomobil karşı yönden gelen Şevket O.’nun (47) kullandığı 07 H 0644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta yola savrulurken, 33 E 2801 plakalı aracın sürücü ve yanında bulunan Derya K. (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Lütfi K. ve Derya K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

KESTELDE KORKUTAN MOTOSİKLET KAZASI

Diğer kaza ise Kestel Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fırat Ş. (54) kullandığı 07 LLY 64 plakalı otomobil üniversite kavşağında U dönüşü yaptığı sırada Erhan U.’nun yöntemindeki (19) idaresindeki 07 BOM 90 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sert zemine düşen Erhan U. yaralandı. İhbar üzerine kazanın olduğu bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Erhan U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma 2 kazayla ilgili soruşturma başlattı.