Alanya'da kaza günü! Servis aracı 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken öğrenci servis aracının çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
ASAYİŞ 04.12.2019, 15:26
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün sabah saat 08.30'da Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus U,'ın kullandığı 07 C 32542 plakalı öğrenci taşıma servisi yaya olan 5 yaşındaki kız çocuğu Mina Şevik'e çarptı. Kaza sonrası yaralanan küçük kız çocuğu Şevik, olay yerine gelen ambulans ile Özel Anadolu Hastanesi' ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobil sürücü Konaklı Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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