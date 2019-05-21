Alanya'da kayıt dışı motosikletle kaza!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza bu sabah saat 09.00 sıralarında Alanya girişi olan Alantur polis uygulama noktasında meydana geldi. 28 yaşındaki Abdullah O, plakasız motosikletiyle Alanya'ya seyir halindeyken polis ekiplerince yola konulan dubaların arasından geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine düşerek başından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından çağırılan 112 Acil Servis ile Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik Polis ekipleri tarafından kaza yapan motosiklette yapılan kontrollerde, motosiklete şase numarasının kazınmış ve plakasız olduğu tespit edildi. Plakasız motorsiklet polis ekipleri tarafından olay yerinden alınıp Antalya Kıriminale gönderildi.

PLAKASIZ MOTORU HURDACIDAN 500 TL'YE ALMIŞ

Kazada başından hafif yaralanan 28 yaşındaki Abdullah O., Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Alınan ifadesinde kaza yaptığı motosikleti 1 yıl önce tanımadığı hurdacıdan 500 TL satın aldığını söyleyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 80 TL para cezası kesildikten sonra sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 14:40