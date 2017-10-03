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Alanya'da kayıplara karışan Gülşen bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden 1 Ekim gününden beri haber alınamayan Gülşen Akpınar, bulundu. Okuduğu haberin resminden tanıdığı kızı Gazipaşa'da gördüğünü söyleyen bir vatandaşın jandarmaya ihbarı üzerine Gülşen bulunarak ailesine teslim edildi

Alanya'da kayıplara karışan Gülşen bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden 1 Ekim gününden beri haber alınamayan Gülşen Akpınar, bulundu. Okuduğu haberin resminden tanıdığı kızı Gazipaşa'da gördüğünü söyleyen bir vatandaşın jandarmaya ihbarı üzerine Gülşen bulunarak ailesine teslim edildi

03 Ekim 2017 Salı 17:01
Alanya'da kayıplara karışan Gülşen bulundu
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ALINAN bilgiye göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Gülşen Akpınar eniştesi ile birlikte işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Eniştesi ile birlikte çalıştığı çamaşır yıkama fabrikasına gelen Akpınar, yaklaşık bir kaç saat sonra şefine markete gitmesi gerektiğini söyleyerek buradan ayrıldı. Bir daha işe gelmeyen Gülşen'in çalışma arkadaşları durumu ailesine haber verdi. Olay üzerine kızını arayan Murat Akpınar kızının telefonunun kapalı olması üzerine durumu Jandarma Merkezine bildirdi. Jandarma genç kızın bulunması için çalışma başlatırken, olaydan bir gün sonra öğle saatlerinde Gülşen Akpınar babası Murat Akpınar'ı ankesörlü telefondan arayarak ağlamaklı bir halde " Baba ne olur beni kurtarın" diyerek yardım istedi ve telefonu kapattı. Kızının hayatından endişe eden baba Akpınar, bir kez daha jandarmaya giderek kızının kendisini aradığı numarayı bildirdi. Kaçırılma ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri çalışmalarına hız verirken, kızının bulunmasını isteyen baba Murat Akpınar, " Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kaçırıldığını ve zorla alıkonulduğunu düşünüyorum. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricam, eğer kızımı görürlerse 155 ve 156 numaralı telefonlardan güvenlik güçlerine ulaşarak lütfen ihbar etsinler. Ben ve aileme de ulaşmak isterlerse lütfen 0545 791 10 23 numaralı telefondan da bana ulaşsınlar. Allah rızası için kızımı bulmama yardımcı olun" demişti.

Gülşen'in kaybolmasının haberlere konu olması üzerine, Gazipaşa'da haberi okuyan bir vatandaş Gülşen Akpınar'ı gördüğünü söylerek baba Murat Akpınar'ı aradı. Baba Akpınar telefon üzerine Gazipaşa'ya hareket ederken, vatandaştan da jandarmayı arayarak durumu bildirmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma Gazipaşa'da bir eve düzenlediği operasyonla Gülşen Akpınar'ı kurtardı. Genç kız ailesine teslim edilirken jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
 

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Alanya'da kayıp genç kızdan haber alınamıyor
Alanya'da kayıp genç kızdan haber alınamıyor
Son Güncelleme: 03.10.2017 17:20
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaKayıp Kız GülşenAlanyaMahmutlar MahallesiGülşen AkpınarMurat Akpınar
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