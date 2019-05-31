Alanya'da kayıp genç kızdan sevindiren haber!

Alanya’da 3 gün önce gezmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki genç kızdan sevindiren haber geldi.

Alanya'da kayıp genç kızdan sevindiren haber!
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ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Ayşe Tarakçı’dan haber alamayan ailesi, çevrede genç kızı aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince aile durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis, kayıp kızın bir arkadaşında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese giden ekipler, kayıp Ayşe Tarakçı’yı buldu. Arkadaşlarıyla gezmek için evden ayrıldığı öğrenilen genç kız karakoldaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tarakçı’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 14:03
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