Alanya'da kayıp genç kızdan haber alınamıyor

Haber: Alper KUTAY
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Gülşen Akpınar 3 gün önce adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. En son 3 gün önce evden ayrıldığı öğrenilen genç kızın ailesi perişan oldu. Arkadaşlarına ve yakın çevresine de gitmediği öğrenilen Gülşen'in son olarak Dimçayı bölgesinde görüldüğü iddia edildi. Büyük üzüntü yaşayan, polise ve jandarmaya kayıp başvurusu yapan ailesi, Gülşen'i görenlerin 0 545 791 10 23 numaralı telefona bilgi vermesini istedi.
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