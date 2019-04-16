Alanya'da kaygan zemin yine kaza getirdi! 1 yaralı

Alanya’da yolun kaygan olması nedeniyle yola savrulan motosikletteki sürücü yaralandı.

Alanya'da kaygan zemin yine kaza getirdi! 1 yaralı
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Mehmet AL
KAZA, 01.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Hüdayi E.’nin (19) kullandığı 70 F 085 plakalı motosiklet yağışlardan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek yola savruldu. Devrilen motosiklette yaralan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Hüdayi E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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