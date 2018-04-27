Alanya'da kaybolan kadın ‘Drone’la aranıyor

SALI günü saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan Büyükpınar Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinden annesinin evine gitmek için ayrılan down sendromlu 32 yaşındaki Selime Erbaş’tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine önceki gün çok sayıda komando ve jandarma ekipleri bölgeye gelerek kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone da kullanılırken, arama çalışmalarına bölge halkı da katıldı. Önceki gün yapılan çalışmalarda bir sonuç elde edilemedi. Dün de arama çalışmalarının drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam ettiği belirtildi. İlçenin merkezinde de polis tarafından arama çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
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