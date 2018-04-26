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Alanya'da kaybolan Down sendromlu kadın her yerde aranıyor

Alanya'da dünden beri kayıp olan down sendromlu Selime Erbaş'ın (32) bulunması için çalışma başlatıldı

Alanya'da kaybolan Down sendromlu kadın her yerde aranıyor

Alanya'da dünden beri kayıp olan down sendromlu Selime Erbaş'ın (32) bulunması için çalışma başlatıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 17:49
Alanya'da kaybolan Down sendromlu kadın her yerde aranıyor
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ALANYA'NIN kırsalındaki Büyükpınar Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evinden annesinin evine gitmek için dün saat 12.00 sıralarında ayrılan down sendromlu Selime Erbaş'tan haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda komando ve jandarma ekibi bölgeye gelerek kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone da kullanırlarken, arama çalışmalarına bölge haklı da katıldı.

Selime Erbaş'ın bulunması için aramalar karadan ve havadan yoğun şekilde sürdürülüyor.
 

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AlanyaDown SendromuSelime Erba
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