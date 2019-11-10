Alanya'da kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Konya Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki Ferdi U'rin Elikesik Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit edilmesi üzerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi U, Tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.