Alanya'da kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı
Alanya'da kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
ASAYİŞ 10.11.2019, 13:09 10.11.2019, 13:30
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Konya Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki Ferdi U'rin Elikesik Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit edilmesi üzerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi U, Tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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