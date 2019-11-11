Alanya'da kaşla göz arasında cep telefonunu çalıp kaçtı
Alanya’daki cep telefonu hırsızlığı kameralara yansıdı
ASAYİŞ 11.11.2019, 17:47 11.11.2019, 23:25
ALANYA'NIN en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan olan Sanayi Kavşağı’ndaki 82 Salı Pazarı’nda bir hırsızlık vakası yaşandı. Alışveriş Merkezi’nde yaşanan olayda, mağazada çalışan bir akrabasını ziyarete gelen bir kadın, cep telefonunu 3. katta bulunan ayakkabı reyonuna bıraktı. Ayakkabıların üzerinde bulunan Samsung marka telefona yaklaşan bir kişi, el çabukluğu ile telefonu alarak cebine koydu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise mağazanın kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili emniyete giden mağdur kadın, suç duyurusunda bulundu. Emniyet güçleri kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı arama çalışmalarına başladı.
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