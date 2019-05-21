Alanya'da kargodan aldığı uyuşturucuyla yakayı ele verdi

Alanya'da kargodan uyuşturucu ve hassas teraziyi alan 1 kişi yolda yürürken polis ekiplerince yakalandı.

Alanya'da kargodan aldığı uyuşturucuyla yakayı ele verdi
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriği ekipleri Hacet Mahallesi 602. Sokakta bulunan Yurtiçi Kargo şubesinden çıkarak şüpheli hareketler sergileyen 24 yaşındaki şüpheli Enes Y'ın elinde bulunan kargo paketinde yapılan aramada 4 paket halinde 183 gr skunk maddesi, dijital hassas terazi ve 17 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Enes Y, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 01:11
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