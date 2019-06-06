Alanya'da kardeşini öldüren firari Side'de yakalandı!

Mehmet AL

ALANYA çevreyolu üzerinde 28 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz.B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Deniz.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Polis, firari Deniz.B.'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki D.B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz.B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz.B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

KARDEŞ KATİLİ AĞABEY SİDE'DE YAKALANDI

Kardeşini tabancayla öldürdükten sonra firar eden 55 yaşındaki ağabey Deniz B. 28 Mayıs tarihinde Alanya'dan kaçtıktan 8 gün sonra Side'de saklandığı yerde Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.Side Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra yarın Manavgat Adliyesine sevk edileçeği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 00:18