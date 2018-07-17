Mehmet AL
KAZA, saat 01.30 sıralarında çevreyolu üzeri, Metro Kavşağı'nda meydana gelmiş, 07 NEK 37 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Fatih Karagül, A.K.'nın sevk ve idaresindeki 07 NJR 12 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Karagül, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A. K., adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı. A.K.’nin serbest kalmasına Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edildi. İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı A.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.K. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Taksirli adam öldürme suçundan' tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Alanya'da Karagül'ün ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
Alanya'da önceki gece 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne sebebiyet veren araç sürücüsü A. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi
Mehmet AL