Alanya'da kapkaça geçit yok! Yakayı ele verdi

Mehmet AL ALANYA 'DA 16 Eylül’de Cumhuriyet Mahallesi Turunç Sokak üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, yaya halde giden Rus Yelena Gülger ’in bir anlık dağlılığından faydalanan şüpheli boynun asılı bulunan 2 altın kolye yi alarak Hatay plakalı otomobille kaçtı. Kapkaç mağduru Gülger’in şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği Asım Ö. (24), olduğunu tespit edildi. Tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli Asım Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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