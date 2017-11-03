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Alanya'da kapkaça geçit yok! Yakayı ele verdi

Alanya'da Rus uyruklu kadın turistin kapkaç yöntemiyle boynunda asılı 2 altın kolyeyi çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alanya'da kapkaça geçit yok! Yakayı ele verdi

Alanya'da Rus uyruklu kadın turistin kapkaç yöntemiyle boynunda asılı 2 altın kolyeyi çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

03 Kasım 2017 Cuma 12:58
Alanya'da kapkaça geçit yok! Yakayı ele verdi
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Mehmet AL
ALANYA'DA 16 Eylül’de Cumhuriyet Mahallesi Turunç Sokak üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, yaya halde giden Rus Yelena Gülger’in bir anlık dağlılığından faydalanan şüpheli boynun asılı bulunan 2 altın kolyeyi alarak Hatay plakalı otomobille kaçtı. Kapkaç mağduru Gülger’in şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.  Yapılan inceleme sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği Asım Ö. (24), olduğunu tespit edildi. Tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler,  şüpheli Asım Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AlanyaYelena GülgerAltın KolyeRusKapkaç
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