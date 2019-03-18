Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 19.00 sıralarında İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki Cennet B. idaresindeki 07 NVB 05 plakalı kamyonet ile 34 yaşındaki Yakup Hicran S.'nin kullandığı 07 BHE 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Cennet B., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Alanya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde seyir halinde giden kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet AL
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