Alanya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alanya’da kamyonet motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşı küçük sürücü ile birlikte motosiklette yolcu olan arkadaşı yaralandı. 

Alanya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Mehmet AL
KAZA dün saat 11.30 sıralarında Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana  geldi. Yüksel Ç.’nin (42) idaresindeki 07 ADZ 131 plakalı kamyonet aynı yönde ilerleyen Ü. B.’nin (16) kullandığı 07 NV 732 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Ercan Ö. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ü. B. ve Ercan Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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