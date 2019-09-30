Alanya'da kamyonete çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet AL

KAZA, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı Karayolları karşısında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde giden 23 yaşındaki Raşit Çakal yönetimindeki 07 NOK 71 plakalı motosiklet Karayolları karşısında park halindeki 42 DBY 22 plakalı Kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Raşit Çakal, ambulansla kaldırıldığı Aladdin Keykubat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada Motosiklet sürücünün kask takmadığı belirtildi

Kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Raşit Çakal'ın cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'na defnedildi.