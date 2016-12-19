Alanya'da kamu görevlisine PKK'dan gözaltı

19 Aralık 2016 Pazartesi 15:07
SON zamanlarda özellikle sosyal medya aracılığı ile biraraya gelen terör örgütlerinden PKK'nın propagandasını yaptığı ihbarı üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, R.Z isimli kamu görevlisinin adresini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, "Terör örgütü propagandası ve örgüt faaliyetlerini yayma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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