Alanya'da kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti! 

OLAY, dün saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki tarım ilaçları satan işyerinde meydana geldi. İşyeri gelen bir kişi yerde hareketsiz yattan Zarif Gönen’i görerek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Gönen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönen’in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Olay yeri ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Gönen’in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.