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Alanya'da kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turistin acı ölümü!

Alanya'da kaldığı otelde rahatsızlanarak yere düşen Rus turist Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 30.09.2019, 13:37 01.10.2019, 01:04
Alanya'da kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turistin acı ölümü!
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Mehmet AL
ALANYA'DA kaldığı otelde rahatsızlanarak yere düşen Rus Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Rusya'dan tatil için Alanya'ya gelen ve ailesiyle ilçedeki otele yerleşen Viktor Glushkov, dün akşam saatlerinde otelde rahatsızlanarak yere düştü. Otel yetkileri, durumu salğık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Viktor Glushkov ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Glushkov, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 
Viktor Glushkov'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Viktor Glushkov #rus turist #Alanya
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