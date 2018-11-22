Alanya'da kalaşnikofla yakalanan 5 kişi serbest kaldı

Mehmet AL

OLAY 30 Ekim’de akşam saatlerinde Oba Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde Kalaşnikof marka (AK47) uzun namlulu otomatik silahla hava ateş açıldığının ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takibi yapan ekipler, silahla hava ateş açan şüphelilerin Y. E. İ. C. M. K. K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine Kom ekipleri, savcılıktan alınan arama ve el koyma kararının ardından dün saat 06.30 sıralarında Y. E. dedesine ait Gören Yaylası’ndaki eve baskın düzenledi. Baskında şüpheli Yusuf E. yakalanırken, yapılan aramalarda Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet bu tüfeğe ait şarjör, 16 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof fişeği, 170 adet 7,92 mm çapında tüfek fişeği, 213 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 58 adet Kalaşnikof fişeği kovanı ele geçirildi. Diğer 2 şüpheliler F.S, ve M.T polis tarafından adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim C. Emniyet işlemlerinin ardından savcılıkca serbet bırakılırken 4 şüpheli M.T.,F.S.,M.K.K.,ve Y.E., KOM Grup Amirliğindeki sorgularının ardından bu sabah Adliye'ye sevk edildiler Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınanlardan M.T savcılıkca serbest kalırken F.S.,M.K.K., ve Y.E., nöbetçi mahkemece Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.